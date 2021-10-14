Пожилой кот залечил раны 101-летней женщины, пережившей своего питомца

Судьба 19-летнего кота, отданного в центр для бездомных животных, была предопределена. Пожилые коты — невостребованная категория в приютах, и сотрудники учреждения предполагали, что скорее всего милый и ласковый кот проведет остаток дней в клетке.
Судьба 19-летнего кота, отданного в центр для бездомных животных, была предопределена. Пожилые коты — невостребованная категория в приютах, и сотрудники учреждения предполагали, что скорее всего милый и ласковый кот проведет остаток дней в клетке.
Свежие комментарии