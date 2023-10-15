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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В «Спартаке» объяснили, за счет чего планируют переманивать футболисток из «Зенита», ЦСКА и «Локо»: «Бренд самого популярного клуба России. Они понимают, что могут стать частью большой истории»

В «Спартаке» объяснили, за счет чего планируют переманивать футболисток из «Зенита», ЦСКА и «Локо»: «Бренд самого популярного клуба России. Они понимают, что могут стать частью большой истории»

Главный тренер ЖФК «Спартак» Вадим Козлов рассказал, как красно-белые планируют переманивать футболисток, в частности, из «Зенита», ЦСКА и «Локомотива».

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