Эксперт по инвестициям Стольников посоветовал вкладываться в склады и офисы

Если вкладываться в недвижимость, то лучше выбирать не жилые площади, а коммерческие. Такое мнение в беседе с «ФедералПресс» озвучил руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимир Стольников.