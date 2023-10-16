Чем запомнился ушедший из жизни композитор Гладков

Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни в своем доме в Москве. Он был автором песен для мультфильма «Бременские музыканты», также его музыка играла в картинах «Малыш и Карлсон» и «Джентльмены удачи».
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