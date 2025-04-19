Какая группа крови самая опасная: учёные рассказали о риске инсульта и способах защиты здоровья

александр муравьев

Если суждено то всё равно ласты склеишь по сигналу сверху. Хоть пей, хоть не пей. Только не пьющий, не жрущий всякие жареные и жирные, и сладкие вкусняшки так и уйдёт на тот свет по повидав жизни.