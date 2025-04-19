Какая группа крови самая опасная: учёные рассказали о риске инсульта и способах защиты здоровья Ирина ВальковаВопрос о влиянии группы крови на здоровье человека снова оказался в центре внимания международного научного сообщества.
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