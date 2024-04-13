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  • Mark Kapustin
    По барабану…..Алла Пугачева уст...
  • Игорь
    Пугачева великая, но сейчас не актуально слышать про этих звёзд, зачем простому человеку слушать как кто то жопой баб...Алла Пугачева уст...
  • Olga
    Сколько можно писать об этой Пугачёвой? Кому она интересна со своим 75-летием и гостями? Тошнит уже от одного её вида...Алла Пугачева уст...

Инженер Криволап: Системы слежения не засекли поразившую ТЭС под Киевом ракету

Инженер Криволап: Системы слежения не засекли поразившую ТЭС под Киевом ракету

Украинский авиационный эксперт и бывший инженер-испытатель «КБ Антонов» Константин Криволап сообщил, что системы слежения не смогли засечь ракету, которая поразила Трипольскую Теплоэлектростанцию в Киевской области.

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