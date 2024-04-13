Инженер Криволап: Системы слежения не засекли поразившую ТЭС под Киевом ракету

Украинский авиационный эксперт и бывший инженер-испытатель «КБ Антонов» Константин Криволап сообщил, что системы слежения не смогли засечь ракету, которая поразила Трипольскую Теплоэлектростанцию в Киевской области.
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