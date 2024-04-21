Журналисты защищены Женевской конвенцией, напомнил в беседе с «Известиями» 21 апреля бывший офицер армии США, американский политолог Скотт Беннетт, но Украина стала настолько дьявольски злой и кровожадной страной, что не щадит никого.
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