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Первое чтение законопроекта о внесудебном закрытии СМИ пройдет в Госдуме

Первое чтение законопроекта о внесудебном закрытии СМИ пройдет в Госдуме

Госдума во вторник, 24 мая, рассмотрит в первом чтении законопроект о внесудебном закрытии СМИ. Нововведения позволят Генпрокуратуре России отзывать регистрацию СМИ и инициировать запрет доступа к интернет-ресурсам за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, а также за распространение фейков, «создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка», а также угрозу прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры.

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