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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартынов про обмен из «Авангарда» в «Динамо»: «Обидно, осталась недосказанность. В Омске у меня родился сын, было хорошее время»

Защитник «Динамо» Игорь Мартынов прокомментировал переход из « Авангарда ». Омский клуб обменял защитника на денежную компенсацию.

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