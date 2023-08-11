Василий Жиров о конкуренции с Головкиным: «За его карьеру говорить не буду. Это его жизнь»

Экс-чемпион мира по боксу Василий Жиров рассказал о «конкуренции» с Геннадием Головкиным: «Кто именно нанес Казахстан на карту мирового профессионального бока? Все эти разговоры о том, что сделал Головкин, а что я – не имеют значения.
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