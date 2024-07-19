Ситуация обострилась. На украинских АЭС из-за жары горят трансформаторы

За последние дни на украинских АЭС из-за аномальной жары (в центре и юго-восточных регионах столбики термометров поднимались от +36 до +40 градусов) сгорели несколько трансформаторов, из-за чего обострилась проблема отключений света.
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