Останки еще трех советских бойцов нашли под Керчью.На воинском кладбище в селе Маяк продолжаются аварийно-спасательные работы, рассказал РИА Новости Крым руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-поиск" Николай Шевченко.
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