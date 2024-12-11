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На предприятии в Брянске случился пожар после атаки

На предприятии в Брянске случился пожар после атаки

Из-за атаки дрона в Брянске началось возгорание производственного объекта.«В настоящее время, благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России по Брянской области, возгорание ликвидировано», - добавил политик.

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