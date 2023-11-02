Рэпер Канье Уэст живёт в квартире без охраны и обслуживающего персонала. Об этом рассказала в новом эпизоде семейного реалити-шоу его бывшая жена Ким Кардашьян, которая отметила, что ей бывает непросто с их старшей дочерью Норт.