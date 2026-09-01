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Звезда "Натальной карты" показала кадры из медового месяца

Звезда "Натальной карты" показала кадры из медового месяца

Телеведущая и звезда шоу "Натальная карта" Олеся Иванченко поделилась в соцсетях новыми фотографиями с совместного отдыха с мужем Максимом Зайцем, известным также под настоящим именем Максим Загайский.

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