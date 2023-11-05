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Глава Бобруйского района вручил орден Матери жительнице поселка Глуша.

Глава Бобруйского района вручил орден Матери жительнице поселка Глуша.

Жительнице Бобруйского района Елене Вербицкой, воспитывающей восьмерых детей, вручили орден Матери.Торжественная церемония награждения состоялась на заседании Бобруйского районного исполнительного комитета.

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