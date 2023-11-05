Глава Бобруйского района вручил орден Матери жительнице поселка Глуша.

Жительнице Бобруйского района Елене Вербицкой, воспитывающей восьмерых детей, вручили орден Матери.Торжественная церемония награждения состоялась на заседании Бобруйского районного исполнительного комитета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии