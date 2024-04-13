Упрёки в отношениях: обвинения, высказанные в форме напоминания

Упрёки в отношения это обвинения, высказанные в форме напоминания. Являются видом токсичности, при которой человек отравляет романтическую связь недовольствами по поводу событий и поступков, совершенных партнёром в прошлом.
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