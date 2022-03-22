Юрий Сытник: Наши парни — настоящие герои, которые за вылет уничтожают по два самолета, живую силу и танки

Global look press /Ольга Соколова Российские солдаты, которые несут боевой долг на Украине — герои, и в этом нет сомнения, подчеркнул собеседник ФАН, член Совета высшего офицерского состава Общественной организации «Офицеры России» Юрий Сытник.
Global look press /Ольга Соколова Российские солдаты, которые несут боевой долг на Украине — герои, и в этом нет сомнения, подчеркнул собеседник ФАН, член Совета высшего офицерского состава Общественной организации «Офицеры России» Юрий Сытник.
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