От личное мнение

293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Даяна
    У нас на Руси говорят словами Пушкина, кто в мировые лидеры метит, останутся с разбитым корытом.Американист Ордух...
  • Аля Нестеренко
    Мало вас поляков бандеровцы изничтожали. видимо как побитая собака еще раз хозяина вылизать попытаютсяRzeczpospolita: П...
  • Дану Фиолетово
    Еще-бы козел отменил пенсионную реформу.Общая цель объеди...

Юрий Сытник: Наши парни — настоящие герои, которые за вылет уничтожают по два самолета, живую силу и танки

Юрий Сытник: Наши парни — настоящие герои, которые за вылет уничтожают по два самолета, живую силу и танки

Global look press /Ольга Соколова Российские солдаты, которые несут боевой долг на Украине — герои, и в этом нет сомнения, подчеркнул собеседник ФАН, член Совета высшего офицерского состава Общественной организации «Офицеры России» Юрий Сытник.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх