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Объем стейкинга в сети Injective достиг исторического максимума в 58,8 млн токенов INJ

Объем стейкинга в сети Injective достиг исторического максимума в 58,8 млн токенов INJ

Injective объявила, что ставки в ее сети достигли нового исторического максимума — 58,8 млн. INJ токены теперь заблокированы валидаторами.

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