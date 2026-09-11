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Nyx полетит на МКС на ракете Ariane 6

Nyx полетит на МКС на ракете Ariane 6

ЕКА выбрало франко-германскую The Exploration Company для демонстрационной миссии Европейское космическое агентство заключило контракт с франко-германской The Exploration Company (TEC) на запуск грузовой капсулы Nyx к Международной космической станции.

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