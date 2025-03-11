Маккиннон стал 100-м хоккеистом в истории НХЛ, преодолевшим отметку в 1000 очков

В ночь на 11 марта (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхокс».
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