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Маккиннон стал 100-м хоккеистом в истории НХЛ, преодолевшим отметку в 1000 очков

Маккиннон стал 100-м хоккеистом в истории НХЛ, преодолевшим отметку в 1000 очков

В ночь на 11 марта (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхокс».

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