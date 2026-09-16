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Аргументы недели

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Уже не шпагатом лечит депрессию Волочкова

Уже не шпагатом лечит депрессию Волочкова

И хотя время шпагатов прошло и уже не Настя она, а Анастасия (все-таки 50 лет женщине), но все равно хандру из головы она выветривает работой.

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