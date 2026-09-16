Уже не шпагатом лечит депрессию Волочкова

И хотя время шпагатов прошло и уже не Настя она, а Анастасия (все-таки 50 лет женщине), но все равно хандру из головы она выветривает работой.
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Надо разнообразить . Стрелять пиписькой или фонтанчики пускать
Боже, как же глупа эта бывшая балерина Большого.(
Уже не шпагатом, потому, что наверное пися треснула!