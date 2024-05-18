⠀ Главные правила ПП-киселя — замените сахар на натуральный подсластитель, возьмите кукурузный или картофельный крахмал и добавьте ягоды.
ПП-кисель
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⠀ Главные правила ПП-киселя — замените сахар на натуральный подсластитель, возьмите кукурузный или картофельный крахмал и добавьте ягоды.
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