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Pons стал доступен для прямой торговли через VelvetX

Pons стал доступен для прямой торговли через VelvetX

Платформа VelvetX интегрировала Pons — сервис запуска токенов в экосистеме Robinhood Chain. Теперь пользователи могут находить новые проекты непосредственно в разделе Trenches, отслеживать их движение по bonding curve и совершать сделки без перехода между несколькими сервисами.

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