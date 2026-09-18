Pons стал доступен для прямой торговли через VelvetX

Платформа VelvetX интегрировала Pons — сервис запуска токенов в экосистеме Robinhood Chain. Теперь пользователи могут находить новые проекты непосредственно в разделе Trenches, отслеживать их движение по bonding curve и совершать сделки без перехода между несколькими сервисами.