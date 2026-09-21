Шоумен Галыгин признался, что запрещает детям смотреть мультфильмы за обедом

Шоумен Вадим Галыгин признался, что запрещает своим детям смотреть мультфильмы за обедом, так как это приносит вред здоровью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Адмирал Бауэр: Ук...
- Володин: Госдума ...
- Новым судьей по д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым