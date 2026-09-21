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Газета.ру

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Шоумен Галыгин признался, что запрещает детям смотреть мультфильмы за обедом

Шоумен Галыгин признался, что запрещает детям смотреть мультфильмы за обедом

Шоумен Вадим Галыгин признался, что запрещает своим детям смотреть мультфильмы за обедом, так как это приносит вред здоровью.

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