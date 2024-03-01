Шестерых жителей Петрозаводска посмертно наградили орденом Мужества

Госнаграды были вручены вчера, 29 февраля. Об этом сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова. Указом президента России орденом Мужества посмертно награждены шесть участников СВО из карельской столицы: Сергей Николаевич Трошков; Игорь Владимирович Молоков; Сергей Анатольевич Носов; Сергей Геннадьевич Басанцев; Игорь Михайлович Маттиев; Владимир Анатольевич Коновалов.
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