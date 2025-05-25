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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лучшие моменты матча «Красного Яра» и «Славы»: мощный проход Преториуса и попытка на первой минуте

Матч закончился со счетом 32:3. Лоуренс Преториус уже на первой минуте встречи занес попытку «Славе».

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