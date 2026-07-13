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Цены на нефть растут 13 июля из-за рисков для поставок через Ормузский пролив

Цены на нефть растут 13 июля из-за рисков для поставок через Ормузский пролив

Очередная торговая неделя 13 июля началась резким ростом цен на нефть. Котировки подскочили на фоне нового витка эскалации между США и Ираном, а также сохраняющихся рисков для судоходства через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой энергетической торговли, сообщает Reuters.

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