Цены на нефть растут 13 июля из-за рисков для поставок через Ормузский пролив

Очередная торговая неделя 13 июля началась резким ростом цен на нефть. Котировки подскочили на фоне нового витка эскалации между США и Ираном, а также сохраняющихся рисков для судоходства через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой энергетической торговли, сообщает Reuters.