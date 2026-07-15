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Царьград

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SHOT: Белоруссия забраковала халву из России, в которой нашли кадмий

SHOT: Белоруссия забраковала халву из России, в которой нашли кадмий

В халве «Эконом» из Ростовской области нашли тяжелый металл.Партия подсолнечной халвы «Эконом», изготовленная «Азовской кондитерской фабрикой» из Ростовской области, признана небезопасной для употребления.

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Комментарии
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ШКИПЕР
И, что теперь Лука будет покупать халву и гречку у хохлов ?
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1 м.