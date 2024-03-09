Керри: Запад может улучшить отношение к РФ, если она будет сокращать выбросы

Если бы Россия участвовала в программе сокращения выбросов в атмосферу, Запад мог бы «относиться лучше» к ее действиям на Украине, заявил экс-госсекретарь США и спецпосланник президента США по климату Джон Керри на брифинге, сообщает «Радио Sputnik».