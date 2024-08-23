Каждый пятый россиян оправдал отказ возвращать кредит

Большинство россиян (71 процент) согласны с тем, что отказ возвращать кредит является правонарушением, однако каждый пятый опрошенный считает, что в особых обстоятельствах или в случае обмана со стороны банка возвращать деньги не обязательно.
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