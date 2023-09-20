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Инженеры Амурского общевойскового объединения ВВО обеспечили движение колонны военной техники в ходе тренировки через минные поля

Инженеры Амурского общевойскового объединения ВВО обеспечили движение колонны военной техники в ходе тренировки через минные поля

В ходе тренировки несколько машин разминирования в кратчайшее время обеспечили проход в минном поле условного противника на глубину около 500 метров, тем самым позволили колоннам наших войск стремительно продвинуться вглубь обороны условного врага.

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