«Авангард» потратил 294,1 млн рублей на трансферы в 2024-м. Годовая выручка составила 4,44 млрд рублей, из них 3,67 млрд – доходы с рекламы. Чистая прибыль – 33,9 млн рублей

Омский клуб опубликовал налоговый отчет за минувший календарный год. Основные финансовые показатели «Авангарда» выглядят следующим образом: Доходы: Общая выручка: 4,44 млрд рублей в 2024-м (+283 млн по отношению к 2023 году); Доходы от рекламы: 3,67 млрд (+965,8 млн); Доходы от продажи билетов: 461,9 млн (+101,4 млн); Доходы от реализации товаров: 140,2 млн (+23,8 млн); Доходы от аренды: 113,5 млн (-2,9 млн); Доходы от трансферных операций: 73 млн (-72,2 млн).