Генерал-майор ФРГ Фройдинг признал рост запасов на российских оружейных складах

Генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг заявил о росте запасов вооружений в российской армии. «У российской армии каждый месяц становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников», — привела его слова газета Welt am Sonntag.