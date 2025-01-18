Генерал-майор ФРГ Фройдинг признал рост запасов на российских оружейных складах

Генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг заявил о росте запасов вооружений в российской армии. «У российской армии каждый месяц становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников», — привела его слова газета Welt am Sonntag.
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