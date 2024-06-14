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Политика как она есть

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Последнее "прости" нефтедоллара: что идет ему на смену

Последнее "прости" нефтедоллара: что идет ему на смену

Нефтяные насосы© fotolia.com / V. Yakobchuk Роман Серов Отказ Саудовской Аравии продлевать соглашение США отнюдь не подводит черту под эпохой нефтедоллара.

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Комментарии
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Андрей Бедный
Так есть и золотые и серебряные рубли ))) Вот только хождения они не имеют как и тогда до реформ Витте, который этой гребаной реформой сразу увеличил долг страны в несколько раз ))) А уж сейчас, когда все переходят на цифровые расчеты это вообще бред полнейший ))) Банально те же владельцы заводов и пароходов, это я не говорю про иностранных инвесторов продадут свои акции и попросят обналичить золотом - вуаля - золото было - золота не стало ))) Собственно одной из причин вступления России в Первую Мировую было давление англичан и французов финансовым шантажом.
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6 час.
И
Иринушка
Вообще конечно идеальной стала бы не национальная валюта, а некая абстрактная единица расчетов. Не привязанная ни к одной стране.
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6 час.
Андрей Бедный
И такая есть - Евро называется ))) Только с ней тоже не все идеально и вводя аналог нужно учитывать все негативные последствия.
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4 час.

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