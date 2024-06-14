Последнее "прости" нефтедоллара: что идет ему на смену

Андрей Бедный

Так есть и золотые и серебряные рубли ))) Вот только хождения они не имеют как и тогда до реформ Витте, который этой гребаной реформой сразу увеличил долг страны в несколько раз ))) А уж сейчас, когда все переходят на цифровые расчеты это вообще бред полнейший ))) Банально те же владельцы заводов и пароходов, это я не говорю про иностранных инвесторов продадут свои акции и попросят обналичить золотом - вуаля - золото было - золота не стало ))) Собственно одной из причин вступления России в Первую Мировую было давление англичан и французов финансовым шантажом.