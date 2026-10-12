Обвинённую в авиадебоше россиянку депортировали из США

Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США депортировала россиянку Кристину Кедышеву, из-за авиадебоша которой следовавший из Милана в Нью-Джерси самолёт в сентябре развернули в другой штат, сообщили в американском Министерстве внутренней безопасности.
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