ЛДПР предложила закрепить рабочие места для выпускников в госорганизациях

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой о трудоустройстве. Об этом информирует ТАСС. По мнению парламентария, стоит закрепить в государственных органах, учреждениях и компаниях с государственным участием рабочие места для молодых специалистов, которые впервые ищут работу после завершения обучения.
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