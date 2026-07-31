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ЛДПР предложила закрепить рабочие места для выпускников в госорганизациях

ЛДПР предложила закрепить рабочие места для выпускников в госорганизациях

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой о трудоустройстве. Об этом информирует ТАСС. По мнению парламентария, стоит закрепить в государственных органах, учреждениях и компаниях с государственным участием рабочие места для молодых специалистов, которые впервые ищут работу после завершения обучения.

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