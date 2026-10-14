В пригородных теплицах краевого центра собрали 10 тыс. тонн овощей, ещё 6,1 тыс. тонн получено с открытого грунта, а урожай фруктов и ягод достиг 6,5 тыс.
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