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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении и члены их семей отметили День космонавтики

Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении и члены их семей отметили День космонавтики

Гостям была предоставлена возможность ознакомиться с тематическими выставками картин, фото-экспозицией «Открытый космос», также демонстрируются документальные и художественные фильмы на тему покорения космоса, была организована экскурсия по территории военной базы.

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