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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайский край вошел в топ-45 регионов, где жители стали тратить больше денег

Алтайский край вошел в топ-45 регионов, где жители стали тратить больше денег

Самый большой прирост показали розничная торговля и сектор общественного питания Алтайский край занял 43-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по динамике потребительского спроса, а Республика Алтай – 11-е, сообщает РИА Новости.

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