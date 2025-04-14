Алтайский край вошел в топ-45 регионов, где жители стали тратить больше денег

Самый большой прирост показали розничная торговля и сектор общественного питания Алтайский край занял 43-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по динамике потребительского спроса, а Республика Алтай – 11-е, сообщает РИА Новости.