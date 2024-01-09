Пожалуй, только в России была возможна ситуация, когда лица, входившие в правительство и занимавшие крупные посты в госкомпаниях, предали Родину, умудрившись перед этим открыто, не таясь, продемонстрировать стране и миру свои "золотые унитазы".
"Золотые унитазы" предателей: Что оставили "про запас" в России беглые чиновники и госолигархи
Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Вот к чему привели большие зарплаты правительству и депутатам. Приходиться уменьшать их в количестве и довольствие, но это не получается, они только жируют. Пересмотреть надо бы и количество в зарплатах и участников в правлении страной.
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18 час.
Ed Red
Неужели столь вольготная жизнь этого отстоя была возможна без крыши от власти? Ну какой руководитель "Роснано" из Чубайса, едва ли знающего экономикс для дебилов? Для эффективного руководства нужен как минимум доктор физ.мат наук с уже сложившейся и в зарубежных кругах научной репутацией. А тут пожалуйста шавка из Львова, но прошедшая подготовку от либерастов в их забугорном питомнике. Вся наука для таких отгрести бабло от державы, сдать в банк под высокий процент и считать эти проценты эффективностью работы этого самого Роснано. И что этого многие годы власти не видели? Такая лапша с любых ушей сползет!
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15 час.
Ed Red
У этих господ зарплата должна быть выше госдеповской оплаты ежемесячного предательства. Вот поэтому они и высокие. Когда товар плох, но его нужно продавать то всегда упаковка дорожает.
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15 час.
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