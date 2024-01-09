"Золотые унитазы" предателей: Что оставили "про запас" в России беглые чиновники и госолигархи

Вот к чему привели большие зарплаты правительству и депутатам. Приходиться уменьшать их в количестве и довольствие, но это не получается, они только жируют. Пересмотреть надо бы и количество в зарплатах и участников в правлении страной.

Ed Red

Неужели столь вольготная жизнь этого отстоя была возможна без крыши от власти? Ну какой руководитель "Роснано" из Чубайса, едва ли знающего экономикс для дебилов? Для эффективного руководства нужен как минимум доктор физ.мат наук с уже сложившейся и в зарубежных кругах научной репутацией. А тут пожалуйста шавка из Львова, но прошедшая подготовку от либерастов в их забугорном питомнике. Вся наука для таких отгрести бабло от державы, сдать в банк под высокий процент и считать эти проценты эффективностью работы этого самого Роснано. И что этого многие годы власти не видели? Такая лапша с любых ушей сползет!