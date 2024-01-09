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"Золотые унитазы" предателей: Что оставили "про запас" в России беглые чиновники и госолигархи

"Золотые унитазы" предателей: Что оставили "про запас" в России беглые чиновники и госолигархи

Пожалуй, только в России была возможна ситуация, когда лица, входившие в правительство и занимавшие крупные посты в госкомпаниях, предали Родину, умудрившись перед этим открыто, не таясь, продемонстрировать стране и миру свои "золотые унитазы".

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Вот к чему привели большие зарплаты правительству и депутатам. Приходиться уменьшать их в количестве и довольствие, но это не получается, они только жируют. Пересмотреть надо бы и количество в зарплатах и участников в правлении страной.
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18 час.
Ed Red
Неужели столь вольготная жизнь этого отстоя была возможна без крыши от власти? Ну какой руководитель &quot;Роснано&quot; из Чубайса, едва ли знающего экономикс для дебилов? Для эффективного руководства нужен как минимум доктор физ.мат наук с уже сложившейся и в зарубежных кругах научной репутацией. А тут пожалуйста шавка из Львова, но прошедшая подготовку от либерастов в их забугорном питомнике. Вся наука для таких отгрести бабло от державы, сдать в банк под высокий процент и считать эти проценты эффективностью работы этого самого Роснано. И что этого многие годы власти не видели? Такая лапша с любых ушей сползет!
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15 час.
Ed Red
У этих господ зарплата должна быть выше госдеповской оплаты ежемесячного предательства. Вот поэтому они и высокие. Когда товар плох, но его нужно продавать то всегда упаковка дорожает.
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15 час.

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