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Военное обозрение

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Послевоенное использование немецких крылатых ракет

Послевоенное использование немецких крылатых ракет

На базе германского самолёта-снаряда Фау-1 в США, СССР, Франции и Швеции разрабатывались крылатые ракеты и дистанционно пилотируемые летательные аппараты.

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