Последние дни Украины: депутат рассказал о страшных указах Киева

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. Депутат Госдумы Амир Хамитов заявил, что приказ ВСУ стрелять в незнакомцев демонстрирует агонию киевского режима, который, загнанный в угол успехами российских войск, готов на любые бесчеловечные действия.
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