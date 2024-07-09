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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Слухи: после новой Lords of the Fallen в Game Pass добавят игру от создателей старой Lords of t...

Слухи: после новой Lords of the Fallen в Game Pass добавят игру от создателей старой Lords of t...

Слухи: после новой Lords of the Fallen в Game Pass добавят игру от создателей старой Lords of the FallenИспанский инсайдер eXtas1s, предсказавший появление в Game Pass фэнтезийного ролевого экшена Lords of the Fallen от студии Hexworks, рассказал, какую ещё игру скоро добавят в подписку Microsoft.

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