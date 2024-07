Слухи: после новой Lords of the Fallen в Game Pass добавят игру от создателей старой Lords of t...

Слухи: после новой Lords of the Fallen в Game Pass добавят игру от создателей старой Lords of the FallenИспанский инсайдер eXtas1s, предсказавший появление в Game Pass фэнтезийного ролевого экшена Lords of the Fallen от студии Hexworks, рассказал, какую ещё игру скоро добавят в подписку Microsoft.