В ЯНАО представители молодежной организации «Киберволонтеры» оказывают содействие транспортным полицейским

В целях предупреждения распространения идеологии экстремизма в молодежной среде сотрудники Ново-Уренгойского ЛО МВД России на транспорте и Ноябрьского ЛОП, в период с 10 по 17 февраля 2025 года в рамках профилактической акции «Закон», провели профилактические беседы с учащимися и преподавательским составом образовательных учреждений региона.