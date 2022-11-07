Военное обозрение

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Вашингтон пытается перехватить инициативу в решении Карабахского конфликта

Вашингтон пытается перехватить инициативу в решении Карабахского конфликта

Сегодня ожидается встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в Вашингтоне. Как сообщается, инициатором встречи выступила американская сторона.

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