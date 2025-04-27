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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферран – лучший игрок финала Кубка Испании. Гол хавбека «Барсы» перевел матч с «Реалом» в овертайм

На 84-й минуте хавбек «Барселоны» сравнял счет (2:2) в матче с «Реалом», после чего «блауграна» забила победный гол в овертайме.

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