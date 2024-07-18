Разработчики Mortal Kombat 1 показали бруталити нового DLC-персонажа и альтернативн...

Разработчики Mortal Kombat 1 показали бруталити нового DLC-персонажа и альтернативную версию Саб-ЗироРазработчики Mortal Kombat 1 провели прямую трансляцию, где, среди прочего, продемонстрировали Такеду Такахаши, последнего DLC-персонажа из платного дополнения Kombat Pack.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)