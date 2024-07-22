Критикует «Русскую общину» и защищает мигрантов. Кто такая на самом деле Юлия Витязева из команды Соловьева?

Журналистка и блогер Юлия Витязева столкнулась с волной негатива после критики «Русской общины». Что вообще о ней известно? Кто выступил против Юлии Витязевой Ведущая «Соловьев LIVE» Юлия Витязева (настоящая фамилия Лозанова) оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала членов «Русской общины», обвинив их в шовинизме.
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