Театр абсурда
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Театр абсурда

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Армении поздно противостоять против сдачи Азербайджану

Армении поздно противостоять против сдачи Азербайджану

К протестам армян против передачи сел Азербайджану присоединились военные, передаёт армянская пресса.

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